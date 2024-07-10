免稅低價屋 上限三戶 法人排除適用

房屋稅條例2.0（即囤房稅2.0）7月1日上路，新制規定自然人持有低價房屋，全國免稅戶數僅限三戶，財政部表示，新制實施第一年，全國持有三戶以上低價房屋，記得在明年3月24日前擇定哪三戶適用免稅。

若納稅人未擇定，稽徵機關也會按照2月底房屋稅額主動核定前三高免徵房屋稅。

所謂低價房屋，依房屋稅條例規定是指房屋現值10萬元以下房屋，地方政府可在評定現值時按照標準價格增減程度來調整，例如台北市為10.9萬元以下。

低價房屋免稅是為了照顧弱勢，不過為避免有心人士透過分割成小坪數來避稅，房屋稅條例修法新增限制，排除法人適用低價房屋免稅，自然人則是全國以三戶為限。

對納稅人而言，在每年2月最後一天，若持有低價住家用房屋若全國未超過三戶，不會有需要擇定哪些房屋適用免稅的問題，三戶以內統統可以適用免稅。

但若持有超過三戶低價房屋，財政部解釋，民眾在2025年2月28日持有低價住家用房屋，全國合計如已超過三戶，應在2025年3月24日前向房屋所在地的地方稅稽徵機關申報擇定適用。

若未申報或逾期申報擇定者，稽徵機關將依照2025年2月28日房屋稅額主動核定前三高免徵房屋稅，等於是從優來核定；逾期申報擇定的房屋，如與稽徵機關核定不同，這些房屋自次期、亦即2026年期開始免徵。

舉例來說，甲持有A、B、C、D共四戶低價住家用房屋，2025年2月28日房屋稅額分別為2,400元、2,000元、1,500元及1,000元。甲若在2025年3月25日才向稽徵機關申報擇定A、B、D免徵房屋稅，稽徵機關將依2025年2月28日稅額前三高（A、B、C）免徵房屋稅；2026年期時才會依甲君自行擇定的A、B、D免徵房屋稅。

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