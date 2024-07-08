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營業秘密 不能遭受干擾

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

陽明交通大學科法所特聘教授林志潔昨（8）日表示，私部門仍有揭弊者保護必要，但她提醒，若要立法保護必須類型化、細緻化，不能影響私部門的營業秘密，甚至是國家研發的核心競爭力，對於揭弊者的保護，如何同時兼顧國家安全、企業營業秘密，在目前的草案當中是看不到的。

林志潔指出，在揭弊者保護專法通過前，行政部門可先要求特許事業先行設置內部揭弊者保護制度，或是從政府公營事業做起。

全球永續公益組織聯盟理事長王藝憓則從國際經驗來觀察，她以美、英、日、韓為例，國際上執行吹哨者保護相關法案時，不僅對企業產生負面影響，修法過程也面臨困難與挑戰，台灣若貿然導入，恐帶來不確定性及風險。

美國「多德-弗蘭克法案」為例，其要求金融機構設置專門部門處理揭弊者報告，大幅增加企業管理複雜性和營運成本，包括設立專門揭弊者保護官、員工培訓等；另外美國提供揭弊者經濟獎勵，導致大量惡意舉報、濫用揭弊機制，對企業內部信任和合作造成負面影響。

而在英國，揭弊者身分洩露的案例屢見不鮮，實務操作難以避免訊息洩露的風險，企業更可能因此面臨巨大的賠償責任。

南韓的《公共利益揭弊者保護法》立法過程歷經多次修改及完善，可見實務運作有其困難與挑戰；日本《揭弊者保護法》主要針對公共利益揭弊，但其經濟獎勵有限，制度效果不如預期。

日本 美國

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