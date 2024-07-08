烏龍舉發 重創公司商譽

《揭弊者保護法》修法立意良善，但專家擔憂恐出現「揭弊蟑螂」。萬國法律事務所合夥律師洪志勳指出，私人企業中的「黑函舉報文化」，有時內容並不正確，揭弊動機也非出於維護公共利益，若出現烏龍舉報，將重創公司誠信與名譽。

政治大學法學院副教授李聖傑也表示，對於企業擔憂黑函攻擊，這些過去都有相關討論，揭弊者保護法應要求揭弊者「具名」，政府才能知道要保護的對象，並強化身分保護；且透過具名揭弊後，一旦出現惡意揭弊，侵害企業權益的狀況，揭弊者也必須付損害賠償責任。

洪志勳提醒，揭弊來源若是透過不法行為取得，又剛好是公司內部機密文件，不法取得的證據其實已經觸法，此類行為不僅傷及企業內部治理功能，若直接對外不實舉報，更可能影響企業商譽。

洪志勳建議，私部門揭弊保護容易被用作企業經營權爭奪或黑函的工具，對於明顯虛偽不實的揭弊，除課以刑事或民事責任外，受理揭弊單位應可不予處理，如此才能使調查資源不致浪費，亦可專注調查資訊屬實的不法行為。

洪志勳表示，揭弊者保護法的行政指導中免除揭密者罪責，這種做法事實上抵觸我國現行相關法律制度。若揭弊者為了揭弊，以不法手段取得證據，其行為涉及民、刑事責任，不應豁免其責任，他建議未來立法，應增訂以不法方式取得證據或檢附不實資訊事證的揭弊行為，不應受到此法保護。