揭弊者保護 公私分流聲浪大

立法院司法及法制委員會昨（8）日召開「揭弊者保護法草案之基礎架構差異與利弊影響」公聽會，委員會召委、民進黨立委鍾佳濱表示，揭弊者保護在公部門較無疑義，但私部門揭弊須分別考慮產業特性、公司規模或內控程序，另須思考如何處理惡意揭弊。

業界、學者專家認為，為尊重企業治理及永續經營，立法應採公私分流、行政立法雙軌並行，私部門以行政指導推動，未來再逐步擴大法制化範圍。

法務部也認同公私分流方向，其書面資料點出，私部門牽涉到商業機密、商業競爭等，如貿然納入揭弊者保護法，恐增加私部門內控營運成本，進而影響勞資雙方信任，影響企業經營整體發展，也建議採公私分流，私部門以行政指導先行，循序漸進深化揭弊保護精神，未來再擴大法制化。

《揭弊者保護法》立法已討論多時，司法法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲昨日召開公聽會，希望蒐集更多產業界意見，他指出，各黨立委共提出12個法案版本，也希望政院版能儘快送審。

全球永續公益組織聯盟理事長王藝憓昨日出席公聽會，並代商總前副秘書長戴中興及中小企業發言。她表示，台灣以中小企業為經濟主幹，為尊重私部門公司治理，避免影響勞資雙方信任，造成人資管理困難，建議立法策略應採取公私分流及行政立法雙軌並行，未來再逐步擴大深化揭弊者保護。

王藝憓說，揭弊者對企業而言，最大風險來自外部通報，若出現揭弊錯誤或揭弊失準，將導致企業內部機密外洩，損害企業商業利益，甚至可能會被競爭對手惡意利用，因此揭弊方式宜採「先內而外」，強調內部治理與內部通報機制，使企業有機會了解相關指控並澄清，避免公司無端遭到司法調查，造成司法資源浪費。

中信金融管理學院財經法律系教授兼主任劉邦繡則提出，制定公益揭弊者保護法確實有其必要，但也應注意揭弊者動機與身分，立法上應要將受保護的公益通報，定義為「非出於獲利或損害他人的不當目的」。

萬國法律事務所合夥律師洪志勳表示，立法過程中，應思考公部門連結到私部門的適當性，其所牽涉層面相當廣泛，甚至可能涉及黑函文化，若真將公私部門連結起來一起做，是否會變成以揭弊名義、形塑企業內部經營權爭奪，結果恐導致公司內部公司治理目的蕩然無存。

中華民國全國工業總會副秘書長邱碧英指出，目前草案內容「一刀切」，對台灣企業將產生重大影響，且現行各項法規來看，包含勞基法、食安法等，都已有各自法規可遵循，甚至針對金融機構，金管會也已有規定，足以符合需求。