管委會出租屋頂、外牆 要稅

財政部高雄國稅局表示，大樓管理委員會雖非營利性組織，但若有出租大樓屋頂、外牆等銷售行為，仍應依規定辦理稅籍登記，課徵營業稅。

若未依規定辦理稅籍登記，國稅局除通知限期補辦，並可處3,000元以上、3萬元以下罰鍰。

不少公寓大廈管委會利用閒置的公布欄、社區櫃檯空間，甚至是外牆、屋頂、陽台出租，供他人刊登廣告。由於大樓管委會為非營利性組織，主管機關為建管單位，辦理稅籍登記不是必要項目，常有管委會忽略營業稅規定而受罰。

國稅局說明，管委會若平均每月銷售額未達20萬元，經稽徵機關核定為按特種稅額計算查定課徵營業稅營業人，可製發普通收據，免用統一發票，依查定銷售額計徵營業稅，稅率為1％，僅需依國稅局按季填發的繳款書繳納營業稅即可。若平均月租收入達20萬元，則應使用統一發票，並自行按每兩個月為一期報繳營業稅。

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