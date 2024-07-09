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遺產稅扣除額 今年起調高
財政部中區國稅局表示，今年起遺產稅扣除額、不計入遺產總額已經調高，至於適用基準點，是以被繼承人死亡日來決定，而非申報日，提醒納稅人留意。
中區國稅局提醒，財政部去年11月23日公告調高遺產稅六項扣除額及兩項不計入遺產總額金額，自今年元旦起發生的繼承案件適用。
國稅局表示，繼承事實發生在2024年1月1日後的遺產稅案件，適用調高後扣除額及不計入遺產總額金額。
調整後的遺產稅六項扣除額及兩項不計入遺產總額金額，分別為配偶扣除額553萬元、直系血親卑親屬扣除額56萬元、父母扣除額138萬元、重度以上身心障礙者扣除額693萬元、受被繼承人扶養之兄弟姊妹及祖父母56萬元、以及喪葬費138萬元。不計入遺產總額，則是被繼承人日常生活必需之器具及用具在100萬元以下部分，被繼承人職業上之工具56萬元以下部分。
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