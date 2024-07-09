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存款轉子女定存 留意贈與稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
為子女規劃就學基金或成家基金，應留意贈與稅。 聯合報系資料照
為子女規劃就學基金或成家基金，應留意贈與稅。 聯合報系資料照

不少父母會及早為子女規劃就學基金或成家基金，不過應留意贈與稅國稅局近期發現，有父母將存款轉存子女名下定存單，沒意識到已超過贈與免稅額，未申報贈與稅，而遭到國稅局補稅加罰。

財政部台北國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，贈與是指財產所有人將自身財產無償給予他人，經他人接受後而生效力的行為，財產範圍則包含動產、不動產及其他一切有財產價值的權利。

父母在規劃財產傳承時，常會透過分年贈與的方式合法節稅，就是希望在每年贈與免稅額內，將財產贈與子女，作為就學基金、成家基金等。

依規定，2009年1月23日至2021年12月31日，贈與人贈與稅的免稅額為每年220萬元，從2022年1月1日起，贈與人贈與稅的免稅額為每年244萬元。

不過，近來國稅局查獲，有父母從銀行帳戶提領存款後，以子女名義辦理一年期定期存單，因為定期存單金額已超過當年度贈與稅免稅額，卻未申報贈與稅，經查獲後補稅並處予罰鍰。

舉例來說，納稅人甲君於2021年間，自銀行帳戶分次提領存款150萬、120萬及100萬元，並以兒子名義辦理三筆一年期定期存單，定存到期時，本金連同利息全數存入兒子銀行帳戶，已超過免稅額，卻未報繳贈與稅，遭國稅局查獲，核定補徵贈與稅15萬元並處予罰鍰。

國稅局呼籲，父母自銀行帳戶提領存款轉存子女名下定存單的贈與行為，如超過當年度贈與免稅額，應主動報繳贈與稅，若一時疏忽，在未經檢舉或調查前，應儘速向戶籍所在地國稅局自動補報補繳及加計利息，以免受罰。

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