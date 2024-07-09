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囤房稅2.0 多屋族節稅兩撇步

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

囤房稅2.0已於7月上路，「多屋族」受影響較大，台中市地方稅務局提醒節稅兩招，首先，民眾可檢查戶籍登記，其次可檢視名下房屋現值，優先選擇現值較高的房屋來適用自住住家稅率。

新制房屋稅（囤房稅2.0）將自住房屋稅率從1.2％下調至1％，但是也設下許多限制，包括歸戶方式從縣市改為全國的「全國單一自住」房屋，以及明定房屋現值在一定金額以下的排富條款，也就是如果在直轄市與新竹縣市為前1％、其他縣市為前0.3％，同樣不能適用全國單一自住優惠稅率1％。

囤房稅2.0新制兩大節稅眉角
囤房稅2.0新制兩大節稅眉角

台中地方稅務局表示，由於自住房屋增訂「須設戶籍」要件，建議民眾應先檢視房屋現值核定情形，並提前辦竣戶籍登記，才可適用自住房屋優惠稅率，達成節稅目標。

因新制房屋稅申請自住住家用的條件，除須符合無出租、無營業，並供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女合計持有全國不超過三戶之外，7月1日起必須要有本人、配偶或直系親屬任何一人於該屋設立戶籍，才能適用房屋優惠稅率。

因此，未辦理完成戶籍登記的房屋，無法適用自住用優惠稅率，將改按非自住住家用稅率課徵，依財政部公告基準，非自住住家用房屋按所有人全國持有戶數採差別稅率課徵，最低3.2％，最高可以到4.8％，與自住用稅率最大將相差四倍之多。

房屋現值不僅是要看有沒有被排除適用。台中地方稅務局提醒，因新成屋或是總樓層數愈高的房屋，評定現值較高，若再乘上高稅率，房屋稅額勢必更高；因此，同樣是自住房屋，建議可優先選擇現值較高的房屋來設立戶籍，以適用自住住家用房屋稅率，稅金就會比較節省。

稅務局提醒，如果自住房屋尚未辦竣戶籍登記，最遲須於2025年房屋稅開徵40日（即2025年3月22日，適逢假日，順延至同年月24日）以前遷入戶籍並提出申報，且符合自住條件，就可以適用自住住家用稅率；如果房屋使用情形已變更為自住使用，也請於上開期限內提出申報。未於期限內提出申報者，將自申報之次期開始適用。

囤房稅 房屋稅

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