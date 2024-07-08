六都「最富里」爆黑馬 台南這里年所得勇奪第一

財政部近期公布2022年綜合稅資料，住商機構據此統計，彙整出六都「最富里」，其中台南蓮潭里成為大黑馬，以綜合所得稅中位數約達166.5萬元，奪下全台都會區最富里的冠軍寶座。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，該里鄰近南科，磁吸高資產科技人才進駐，致使區域平均收入高於全台不少。

住商機構彙整財政部2022年綜合所得稅資料，根據該稅中位數數據，羅列六都各前3名里。其中，北市由內湖寶湖里位居第一名，新北市則由南勢里排名最高。

賴志昶分析，北市最均富里位於內湖四期重劃區，區域鄰近三軍總醫院、內湖科技園區以及諸多電視台所在地的內湖區，重劃區內豪宅林立，吸引醫護人員、科技人才以及藝人入住，區域名流群聚，均富程度更勝大直。

至於林口南勢里近年來有高端賣場、捷運進駐，機能日漸成熟，加上鄰近林口長庚、知名私校學區，又有不少超高樓層豪邸新案，區域內更具CP值的豪宅物件，吸引雙北高資產族群青睞。

另據財政部資料，桃園、台中及高雄市的最均富里，分別為小檜溪重劃區的清溪里、七期重劃區的惠來里及高雄美術館特區的龍水里奪得。

賴志昶指出，桃園小檜溪鄰近傳統富人區的中正藝文特區，在該區發展逐漸飽和之下，在地高資產族群漸往環境更具綠意、且有河岸景觀的小檜溪聚集。台中七期重劃區則已發展多年，商業機能成熟，區段吸引金字塔頂端族群入住。

至於鼓山高雄美術館特區有高美館等大面積綠地，吸引品牌建商插旗，重劃區內大坪數豪邸供給量大，區域單價居高不下，已然成為高雄「天龍國」。

值得關注的是，據財政部統計，六都最均富里是由台南南科L&M特定區的蓮潭里拿下。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，該區街廓環境單純，又鄰近園區，吸引科技人才買房，早在2019年至2020年間南科開始發展時，就有一批從新竹科學園區下來的科技產業主管移居，久而久之逐漸形成富人聚落。

他表示，該重劃區內大多為新成屋、預售案，居民大多自住，近期南科議題濃厚，更加深當地剛性需求，市場供給頗為稀缺，令當地房價頗具支撐力道，目前新案穩定維持4字頭價位。 六都TOP3平均最富里。資料來源:住商機構提供

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