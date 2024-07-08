高資產族群遺產 平均3.1億元

財政部統計去年遺產稅核定情形，核定件數逾18.7萬件，當中高達94%為免稅案件。觀察高資產族群，去年共698件遺產淨額超過1億元，以實徵遺產總額2,177億元估算，平均每件繼承遺產金額達3.1億元。

財政部近日公布財政統計年報。分析遺產稅稅源，去年遺產稅申報件數約18.8萬件，為統計以來新高，已核定18.7萬件，其中徵稅件數1.1萬件、僅占不到6％，免稅件數17.6萬件、占逾94％。

2023年遺產稅稅源分析

《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人享有1,333萬元免稅額、依身分也會有相關扣除額，特定財產可不計入遺產總額課稅。

以實徵件數來看，去年為12,739件、實徵案件遺產總額約6,848億元，換算平均每件遺產總額約5,376萬元，扣除免稅額及扣除額後，實徵案件遺產淨額約3,597億元，而遺產稅實徵淨額368億元，平均每件繳稅超過288萬元。

從課稅級距來看，去年遺產稅實徵案件中，遺產淨額5,000萬以下、適用稅率10％級距共有1.1萬件；遺產淨額超過1億元、適用最高稅率20％為698件、占5.5％，遺產總額達2,177億元、換算平均每件遺產總額達3.1億元。

商品推薦