遺產逾億繳稅案 全台去年近7百件

財政部公布遺產稅最新統計，去年全台有六九八件遺產淨額逾一億元的高額課稅案，適用最高稅率百分之廿，以實徵案件遺產總額二一七七億元換算，平均每件遺產金額近三點一二億元。

財政部統計，去年死亡人數廿萬五三六八人，遺產稅申報件數十八萬八千四百件，為統計以來新高。去年已核定件數十八萬七九四八件，其中核定課稅件數一萬一○四○件、僅占百分之五點八七，免稅件數十七萬六九○八件、占百分之九十四點一三。

遺產及贈與稅法規定，被繼承人有一三三三萬元免稅額、以及依身分也有相關扣除額，另遺贈人、受遺贈人或繼承人捐給各級政府和公立教育、文化、公益、慈善機關的財產等可不計入遺產課稅。至於去年核定免徵案件中，遺產總額為一兆二八二○億八一七四萬元，捐贈財團法人不計遺產總額為四億八一二二萬元。

財政部指出，去年實徵件數為一萬二七三九件、遺產總額約六八四八億元，平均每件遺產總額約五三七六萬元，扣除免稅額及扣除額後，實徵案件遺產淨額約三五九七億元，而遺產稅實徵淨額三六八點四七億元，平均每件繳稅超過二八九萬元。

從課稅級距來看，去年遺產稅實徵案件中，以遺產淨額五千萬以下、稅率百分之十級距的件數最多，有一萬一○五七件；遺產淨額超過一億元、適用最高稅率百分之廿為六九八件、占百分之五點五，遺產總額二一七七億元、換算平均每件遺產總額近三點一二億元。

另外，去年贈與稅核定件數為廿二萬八三三三件，其中核定徵稅為二萬七一四件，免稅案件廿萬七六一九件、占比約百分之九十一。目前贈與免稅額為每年二四四萬元，從課稅級距來看，去年贈與稅實徵案件中，以贈與淨額兩千五百萬元以下、適用稅率百分之十最多，有一萬八七五○件，至於超過五千萬元、適用最高稅率百分之廿的有僅三七七件、約占百分之二點四。

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