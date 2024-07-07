遺產淨額破億等級大戶 全國近700件「平均3億元」
台灣遺產稅數據大公開，據統計，2023年全國有698件遺產淨額超過新台幣1億元的大額案件、適用遺產稅最高稅率級距20%，占總實徵件數不到6%；若以實徵案件遺產總額2177.1億元換算，平均每件近3.12億元。
根據財政部最新出爐的年報統計，2023年全國死亡人數20萬5368人，遺產稅申報件數18萬8400件，其中已核定件數18萬7948件，包含徵稅件數1萬1040件、僅占不到6%，免稅17萬6908件、占逾94%。
若以遺產稅實徵件數看，2023年共1萬2739件，實徵淨額368.47億元，平均每件繳稅289.2萬元，僅有698件適用最高稅率級距20%、占總件數不到6%。
同時，2023年實徵案件遺產總額逾6848億元，換算下來，平均每件5375.6萬元，扣除免稅額及扣除額後，實徵案件遺產淨額約3597億元。
進一步觀察遺產淨額落在1億元以上、適用最高稅率級距20%的698件，遺產總額高達2177.1億元，換算平均每件近3.12億元。
現行遺產稅課稅級距分為3級，遺產淨額5000萬元以下者，課徵10%；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。
此外，2023年贈與稅核定徵免件數則有22萬8333件，其中2萬714件核定徵稅，20萬7619件免稅。若以實徵件數1萬9899件觀察，其中僅377件贈與淨額超過5000萬元、適用最高稅率級距20%。
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