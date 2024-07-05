企業違反ESG被追回租稅優惠 財部定期揭露名單

企業如果違反環保、勞工、食安等ESG相關法規，除會被追回原享有的租稅優惠，財政部近日修正作業原則，未來上述違規企業，財政部將比照欠稅大戶，在每年7月1日揭露名單。

稅法規定，納稅義務人如果違反環境保護、勞工、食品安全衛生相關法律，且情節重大，租稅優惠法律的中央主管機關應通知財政部停止並追回其違章行為所屬年度享受的租稅優惠待遇。

財政部近日修正相關作業原則，若稅捐稽徵機關依規定停止並追回納稅義務人享受租稅優惠待遇，財政部應於該處分確定年度的次年7月1日至12月31日止，在財政部網站公告納稅義務人的姓名或名稱、租稅優惠年度及稅目。

根據修正後作業原則，若涉及環保、勞工或食品安全且情節重大者，公告內容應包含租稅優惠法律的中央主管機關名稱。

換言之，未來企業如果發生重大勞資糾紛或ESG大出包，除原本適用的租稅減免可能被追回，財政部也會比照欠稅大戶，在每年7月1日公布名單。

勤業眾信聯合會計師事務所表示，財政部要求在特定時間內，於其網站上公告相關納稅義務人的姓名或名稱、享受租稅優惠待遇的年度及稅目，可使社會各界能清楚了解違章行為的處理過程，促進稅務法規的遵循和公平性。

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