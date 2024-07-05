老宅愈來愈多 台北市近2成住家免繳房屋稅
7月囤房稅2.0上路，明年收到稅單時，許多非自用多屋族的房屋稅要加重，不過也有不少住宅可以免房屋稅。根據台北市稅捐稽徵處公布，去年(112年度)稽徵的房屋稅最新數據，住家用房屋共95萬8,987萬件，其中應稅77萬7,653件，免稅案件達18萬1,334件，約占全部住宅件數的兩成，和前一年相比年增5,920件。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市「住家房屋」免徵房屋稅的現值門檻，112年期為10.8萬元，113年期起上調至10.9萬元，低於門檻的住家才免徵房屋稅，因此若為非住家的營業用店面、商廠辦，即使房屋現值低於課稅門檻，仍須繳房屋稅。
觀察應稅的案件年減1,032件，免稅的物件增加量達5,920件，遠多於台北住宅房屋增加的4,888件。
張旭嵐指出，台北市雖然仍有都更新屋推案，不過供給相對緩慢，遠不及隨著屋齡老化的房屋數量，而房屋評定現值，會因建物折舊而降低，目前全台房屋步入高齡化，台北市屋齡逾30年危老標準的房屋超過65.3萬戶，且仍持續增加，所以低於課稅門檻的房屋將會越來越多。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年7月囤房稅2.0新制上路後，限縮了免稅住家的認定範圍，不僅須為自然人持有，且每人免稅住宅全國以3戶為限，隨著新規條件趨嚴，未來免稅住家的增加狀況會比以往緩和。
另外,根據房屋稅條例規定，除了現值低於10萬以下的住宅可免徵外，一些非住家的特殊私有房屋，比如受損五成以上的災損屋、被列為文化資產的文資屋等，也可享有免稅優惠。
▪ 錢太多房價擋不住？估價師：政府真想做 四招「關水龍頭」秒見效
▪ 新北豪宅開價4988萬排人龍！大媽喊「出現金」 網友見地點：可能再漲
▪ 最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局
▪ 都更夯！ 關渡百年古厝鑲金 私法人2.8億搶下
▪ 不動產放款「開後門」被盯上 針對範圍和定義提檢討方案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言