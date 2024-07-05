老屋小確幸 符合兩條件、北市18萬戶免繳房屋稅
囤房稅2.0本月上路，明年收到稅單時，許多非自用多屋族的房屋稅會加重，不過也有不少住宅可免房屋稅。根據北市稅捐處資料，去年(112年度)北市房屋稅免稅案件達18.1萬件，約占全部住宅兩成，和前一年相比增加5,920件。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市免徵房屋稅有兩條件，一是現值門檻，112年為10.8萬元，113年則上調至10.9萬元，另一是必須為住家，若登記為營業用店面、商廠辦，即使房屋現值低於課稅門檻，仍須繳稅。
雖然免稅門檻調升，但觀察北市應稅的案件約77.7萬戶，年減1,032件，免稅物件反而增加5,920件，遠多於台北住宅房屋增加的4,888件。
張旭嵐分析，台北市都更緩慢，遠不及隨著屋齡老化的速度，而房屋評定現值，會因建物折舊而降低，目前全台房屋步入高齡化，北市屋齡逾30年危老標準的房屋更超過65.3萬戶，且持續增加，因此低於課稅門檻房屋越來越多。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年七月囤房稅2.0新制上路後，限縮了免稅住家的認定範圍，不僅須為自然人持有，且每人免稅住宅全國以3戶為限，隨著新規條件趨嚴，未來免稅住家的增加狀況會比以往緩和。
另外根據房屋稅條例規定，除了現值低於10萬以下的住宅可免徵外，一些非住家的特殊私有房屋，比如受損五成以上的災損屋、被列為文化資產的文資屋等，也可享有免稅優惠。
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