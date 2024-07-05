車輛判被侵占 使用人繳稅
新竹市稅務局提醒，車輛若遭到其他人占用，經過法院判決釐清侵占事實、且判決確定後，所有人可向稽徵機關主張，由占用的實際使用人繳納牌照稅。
稅務局舉例，阿華與小明有債務糾紛，名下一輛車遭小明開走後不知去向，這段期間內車輛未依規定辦理定期檢驗，牌照遭到註銷，阿華收到稅務局通知補稅加罰，共1萬7,640元，只好向稅務局求救。
稅務局表示，牌照稅納稅人為車輛所有人或使用人，若所有人與使用人間有私權糾紛，車輛遭侵占，必須由所有人提起告訴，經法院釐清侵占事實並判決確定後，持判決向稅捐機關主張並非使用人，遭侵占期間應繳納的牌照稅才能改由實際使用人課徵。
稅務局說明，車輛因未定期驗車，牌照遭監理機關註銷，使用或停放於公共道路被警方或稽徵機關查獲，應按日補徵牌照註銷日至查獲日間的使用牌照稅，並按應納稅額處0.6倍罰鍰。
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