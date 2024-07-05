租屋新制15日上路 房東超收電費當心挨罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
租屋電費新制規定房東計收電費標準。 圖／聯合報系資料照片
租屋電費新制規定房東計收電費標準。 圖／聯合報系資料照片

房東房客注意了，內政部昨（4）日表示，租屋電費新制7月15日上路，房東不得再超收電費，適用範圍為上路後簽訂的新租約，不溯及舊約，房東若仍違規超收，最重可罰50萬元。

租屋電費計收方式受到廣大租屋族、房東關注，為解決過去房東超收電費問題，內政部修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，獲行政院核定，將於7月15日上路。

內政部次長董建宏表示，住宅租賃契約適用消保法，租屋電費新制上路後所訂新租約，房東如違反規定超收電費，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如不改正，可處3萬至30萬元罰緩；又仍拒不改正，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且可按次處罰。

租屋電費新制重點
租屋電費新制重點

地政司長王成機表示，新制希望維護國人租屋權利、公平合理收取電費、促進電費資訊透明化。房東若以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非以用電度數計費，所收取電費不得超過電費單每期電費總額。

另外公共設施電費（例如電梯、走廊照明等）未申辦分攤併入租屋處電費內者，須由房東自行吸收，不得額外收取；另外房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費。

內政部表示，行政院已於3日核定「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，內政部目前正辦理公告作業，預計租屋電費新制7月15日正式生效，新簽訂租約將適用新制規定，且不溯及舊約，但若租賃雙方同意，仍可約定適用新制。

另外為使租賃雙方可在市售各通路買到新版住宅租賃契約書使用，地政司邀集坊間銷售租約的通路商及印刷商，協調舊版契約書下架、新版契約書印製及上架作業，同時也提醒民眾簽訂租賃契約時，應善用新版租賃契約，簽約前務必詳閱契約書內容，確保自身權益。

房東 租屋 電費

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