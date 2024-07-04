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賣未簽證股票收益 須繳所得稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，個人股東出售未依《公司法》規定簽證股票，非屬有價證券，免徵證交稅，但這筆交易仍屬財產交易所得，應以交易時的成交價額減除成本費用後餘額為財產交易所得，申報繳納個人綜所稅

北區國稅局表示，股份有限公司之股票，須經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行，如未完成法定發行手續，所發行股票非屬「有價證券」，股東轉讓未簽證股票交易所得，應列入財產交易所得申報。

舉例來說，甲君於2018年間以1,350萬元出資認購某有限公司股權，公司於2019年變更組織為股份有限公司，並發行股票。甲君在2021年時以1,500萬元出售。

由於公司2019年發行股票未經銀行簽證，非屬有價證券，甲君的交易所得應視為財交所得，因此在辦理綜所稅結算申報時就要記得申報。

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