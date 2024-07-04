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一次獲數年利息 當年度申報
財政部台北國稅局表示，個人因債權債務關係，一次取得數年利息所得，應併入實際取得年度綜合所得稅辦理結算申報。
台北國稅局指出，個人如向債務人一次收取數年利息，屬利息所得，取得年度即為所得實現年度，應併入取得年度綜合所得總額，依法申報綜所稅。
國稅局舉例，小明2017年間借款500萬元給阿德，並在阿德的不動產設定抵押權，但阿德因私人財務問題，於2017至2021年間皆未支付小明利息，阿德2022年6月30日處分這筆不動產，並在同日償還小明借貸本金500萬元、利息200萬元。小明辦理2022年綜所稅時，就要記得申報利息所得200萬元，否則經查獲，除補徵所漏稅額，還可能遭處罰鍰。
國稅局呼籲，個人綜所稅以收付實現為原則，若民眾因私人借貸，一次收取數年利息，應列實際取得年度所得。報稅季5月底結束，若有疏忽，應儘快自動補報補繳所漏稅款，以免挨罰。
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