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獨資、合夥事業主 應報綜所稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 （聯合報系資料庫）
財政部。 （聯合報系資料庫）

財政部台北國稅局表示，獨資或合夥組織營利事業雖須辦理營所稅結算申報，但無須繳納營所稅，而是將所得列入獨資資本主或合夥人的個人營利所得，申報綜所稅，提醒納稅人留意規定。

台北國稅局指出，自2018年起，依《所得稅法》規定，非屬小規模的獨資、合夥組織營利事業，應辦理營所稅結算申報，但無須計算及繳納應納營所稅額；其營利事業所得額屬於營利所得，應由獨資資本主或合夥組織合夥人，依規定併入課徵綜所稅。

國稅局提醒，這類所得非屬辦理綜所稅結算申報時，稽徵機關提供查詢所得資料範圍，納稅人應按獨資、合夥組織的營所稅結算申報書所載的全年所得額，自行列報該筆營利所得，以免因漏報遭到補稅及處罰。

舉例而言，甲君為A商號獨資資本主，該商號已依規定辦理2022年營所稅結算申報，但甲君在辦理當年度綜所稅申報時，漏未將取自該商號的100餘萬元盈餘列報個人營利所得，經國稅局查獲後，遭國稅局要求補稅及處罰。

國稅局提醒，民眾申報綜所稅，如有前述漏未申報營利所得情形，應趕緊補報補繳，以免挨罰。

另外財政部高雄國稅局則提醒，獨資營利事業負責人死亡時，即便是由繼承人繼續經營，因權利主體已變更，應比照一般獨資組織將全部資產及負債移轉予新負責人，依所得稅法「轉讓」相關規定，辦理當期決算及清算申報。

過去有民眾以為繼承家裡長輩的小生意之後，只需要辦理公司登記變更，國稅局提醒，依所得稅法規定，營利事業遇有轉讓等情況時，應在轉讓日起45日內辦理當期決算。

國稅局 營所稅 綜所稅

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