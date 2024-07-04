8月啟動選案檢查 台版肥咖條款查出三疏失

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
報稅示意圖。 聯合報系資料庫
報稅示意圖。 聯合報系資料庫

金融機構申報「台版肥咖條款」（CRS）期限已截止，財政部高雄國稅局提醒，往年國稅局檢查時發現三大類疏失，包含內部管理、盡職審查、申報等面向。

高雄國稅局表示，依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」（簡稱CRS辦法）規定，金融機構應在每年6月1日至30日（今年截止日遇假日延至7月1日）向轄區國稅局申報上年度稅務用途金融帳戶資訊。

國稅局表示，為確認金融機構落實遵循CRS辦法規定，辦理盡職審查及申報作業，8月起將展開選案檢查，原則上採書面檢查，若經書面檢查結果評估有異常者，國稅局才會實地檢查釐清原因，確保受檢金融機構申報資料完整度及正確性。

台版肥咖條款(CRS)常見錯誤 圖／經濟日報提供
台版肥咖條款(CRS)常見錯誤 圖／經濟日報提供

財政部表示，各區國稅局自2022年起對所轄金融機構書面或實地檢查，今年5月最新公布的去年度缺失狀況，與往年大致雷同，大多是因未訂定或未完善內部遵循作業流程、金融機構第一線同仁不熟悉CRS辦法規定衍生的缺失。

首先在內部管理方面，主要發現部分機構並未針對CRS訂定內部遵循作業流程，僅按照洗錢防制規定或僅參考美國肥咖條款（FATCA）規定辦理。

此外也有發現CRS作業流程不夠完整，漏未訂定有關「被排除帳戶」「非應申報國居住者」「無資訊帳戶」「終止帳戶」作業規範；或委託第三方產製CRS申報資料卻未建置覆核機制等情況。

其次在盡職審查方面，常見缺失包括只提供客戶中文版自我證明表、或提供的英文版內容不易理解，導致未能完成盡職審查；或是未驗證自我證明文件的正確性、合理性，或未正確執行個人高資產帳戶盡職審查。

第三，在申報方面，常見漏報應申報帳戶，例如誤認僅須申報依當年度盡職審查程序新認定的應申報帳戶資訊，漏報以前年度認定的應申報帳戶。

國稅局呼籲，金融機構應留意CRS申報情況，依規定，金融機構規避、妨礙或拒絕稅捐機關檢查，或未依規定盡職審查及申報，可依稅捐稽徵法裁罰。

國稅局 洗錢防制 財政部

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