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稅款入庫 國債每人負擔降為25.8萬

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導
財政部表示，截至6月30日止，國債鐘平均每人負擔債務由5月初高峰27.4萬元，逐步下降至6月底的25.8萬元，今年1月19日以來低點。圖／本報系資料照片
財政部表示，截至6月30日止，國債鐘平均每人負擔債務由5月初高峰27.4萬元，逐步下降至6月底的25.8萬元，今年1月19日以來低點。圖／本報系資料照片

六月大宗稅款入庫使得國債鐘減壓，財政部國庫署今日表示，今年度總預算編列債務還本一千一百五十億元，為自九一年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創二十三年來新高，有助減緩政府債務累積，截至六月三十日止，國債鐘平均每人負擔債務由五月初高峰二十七點四萬元，逐步下降至六月底的二十五點八萬元，今年一月十九日以來低點。

截至六月三十日止，中央政府一年以上公共債務未償餘額實際數降至五兆八千七百八十億元，短期債務降至一千六百億元，合計六兆三百八十億元，除以全國人口數後，平均每人負擔債務降至二十五點八萬元。

國庫署說明，國庫上半年為撥付各機關日常支出、中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款及年度出納事務整理期間支出等，因大宗稅款尚未入庫，收支無法配合，須採短期融資調度，為歷來國庫收支調度日常。

副署長馬小惠也說明，五月及六月中大宗稅款入庫後，也已計畫來陸續清償前述短期融資調度債務，並全數執行年度債務還本預算。

國債鐘一年區間來看有高有低，但國債鐘是絕對數，長短債除以人口數，即使公共債務法觀察債務情形是用債務比率來看，國際間也是，債務控管要用GDP（國內生產毛額）相對來觀察。

債務 六月 國債

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