頂客族另一半過世...遺產竟要和配偶兄弟姊妹分？專家：靠1紙降低繼承比例

頂客族注意！丈夫去世「遺產要跟大伯小姑分，只剩一半」只要一張紙就可以解決財產糾紛。

朋友陳大哥心臟裝了3根支架，經歷幾次心臟病發作的危險時刻，具有危機意識。

陳大哥：萬一的時候，財產太太只能繼承一半，我哥繼承四分之一，我妹繼承四分之一。我老婆知道後，覺得超不公平，超不爽的！

Ｒ姐：大嫂不開心，這個反應很正常，因為財產是你們夫妻合力辛苦打拼出來的。當你發生萬一的時候，她已經夠難過了，為什麼就因為沒有小孩，父母已過世，還要把財產分給你的兄弟姐妹。其實只要一張紙，就可以改變比例。

頂客族遺產分配的驚人真相：「一般人都以為沒小孩，那先生遺產就是全部歸配偶，其實不是！」

首先，讓我們談談遺產分配的基本原則。在台灣，如果配偶過世且沒有子女，根據民法的規定，遺產將按照法定繼承順序分配。

具體來說，配偶（也就是你的太太）將繼承一半的遺產，而剩下的一半將由丈夫的兄弟姐妹平均分配。這就是為什麼你的太太會感到不公平和不爽。畢竟，你們夫妻共同打拼出來的財產，為什麼要分給你的兄弟姐妹呢？

但別擔心，這裡有一張神奇的紙——遺囑。透過遺囑，你可以調整遺產分配的比例，讓你的太太繼承更多。

根據民法第1223條，繼承人的特留分規定如下：

直系血親卑親屬的特留分為其應繼分的二分之一。 父母的特留分也為其應繼分的二分之一。 配偶的特留分為其應繼分的二分之一。 兄弟姊妹的特留分為其應繼分的三分之一。 祖父母的特留分為其應繼分的三分之一。

透過遺囑，你可以將大伯和小姑的繼承比例從四分之一降低為十二分之一，而你的太太的繼承比例則從二分之一增加為十二分之十。

所以，陳大哥，透過預留遺囑，可以讓你的財產分配更合理。

如果想進一步保障另一半，還有4招對抗特留分：

1、剝奪繼承人的繼承權 2、配偶行使剩餘財產分配請求權 3、生前贈與 4、人壽保險

但是要剝奪繼承權有很嚴格的法律要件；剩餘財產分配請求權需要夫妻間的財產差異較大；生前贈與，又不知道誰會先走；陳大哥說：保險似乎是個好方法！我當要保人和被保險人，如果有需要還可以把錢拿回來自己用。發生萬一的時候，保險理賠金不屬於遺產，其他的繼承人也沒辦法分配。

R姐專業建議：用遺囑搭配保險，避免「要跟另一半兄弟姐妹」共有不動產。不得已時，可以動用時保險理賠金談判買回來！

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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