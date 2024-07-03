企業進駐新市鎮 享五優稅
勤業眾信稅務部資深會計師戴群倫昨（2）日表示，企業進駐新市鎮可享有租稅優惠，例如高雄橋頭科學園區。她指出，《新市鎮開發條例》提供五大租稅優惠，包含營所稅、土增稅、房屋稅、地價稅、契稅。
首先營所稅方面，戴群倫表示，投資人在開始營運後可按投資總額15%抵減當年度應納營所稅，當年度不足抵減時，可在以後四年度內抵減。
她提醒，必須留意租稅優惠適用對象、最近三年是否違反環保、勞工或食安衛生相關法律且情節重大等情況。
另外，針對重購土地可退還已納土增稅，適用稅捐減免劃定地區土地所有權人，在出售原營業使用土地後，自完成移轉登記日起二年內在新市鎮重購營業所需土地，可申請重購退稅。
針對房屋稅、地價稅及契稅，新市鎮特定區內的建築物興建完成後，其房屋稅、地價稅及買賣契稅，第一年免徵，第二年減徵80%，第三年減徵60%，第四年減徵40%，第五年減徵20%。第六年開始則不再減免，而減免買賣契稅以一次為限。
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