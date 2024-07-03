企業進駐新市鎮 享五優稅

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
企業進駐新市鎮可享有租稅優惠。 聯合報系資料照
企業進駐新市鎮可享有租稅優惠。 聯合報系資料照

勤業眾信稅務部資深會計師戴群倫昨（2）日表示，企業進駐新市鎮可享有租稅優惠，例如高雄橋頭科學園區。她指出，《新市鎮開發條例》提供五大租稅優惠，包含營所稅、土增稅、房屋稅、地價稅、契稅。

首先營所稅方面，戴群倫表示，投資人在開始營運後可按投資總額15%抵減當年度應納營所稅，當年度不足抵減時，可在以後四年度內抵減。

她提醒，必須留意租稅優惠適用對象、最近三年是否違反環保、勞工或食安衛生相關法律且情節重大等情況。

另外，針對重購土地可退還已納土增稅，適用稅捐減免劃定地區土地所有權人，在出售原營業使用土地後，自完成移轉登記日起二年內在新市鎮重購營業所需土地，可申請重購退稅。

針對房屋稅、地價稅及契稅，新市鎮特定區內的建築物興建完成後，其房屋稅、地價稅及買賣契稅，第一年免徵，第二年減徵80%，第三年減徵60%，第四年減徵40%，第五年減徵20%。第六年開始則不再減免，而減免買賣契稅以一次為限。

房屋稅 減徵 營所稅

延伸閱讀

臺南市美術館推「半年雙享」門票優惠 探索土地歷史與美學

立委質疑台糖管理失能 郭智輝：專案查察

避免中國買家染指 挪威出手阻北極戰略要地出售

巴奈獲獎談天安門秒「被消失」 陸導演聽嘸歌嘆：這就是魔幻國度的日常

相關新聞

剩餘財產合法節稅 三關鍵

財政部高雄國稅局表示，民眾申報遺產稅可善用「剩餘財產差額分配請求權」合法節稅，不過應留意三大關鍵，包括取得日期、取得原因...

企業進駐新市鎮 享五優稅

勤業眾信稅務部資深會計師戴群倫昨（2）日表示，企業進駐新市鎮可享有租稅優惠，例如高雄橋頭科學園區。她指出，《新市鎮開發條...

凱博觀點／台商申請越南外債 六個注意

台商於投資設立越南公司時匯入的資金通常有二種形式，一種是做為越南公司的註冊資本，另一種則是做為借予越南公司的外債。又因越...

財政部4對策助保險業促參 今年前6月簽約金額年增6成

立院財委會3日將針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告。根據財政部報告內容，近3年促參案...

欠稅大戶 積欠金額895億元

財政部昨（1）日公布今年度欠稅大戶，個人、營利事業欠稅榜上多為熟面孔，包含已故股市聞人黃任中家族、高雄黃承志家族、環亞大...

誤列未實現費用 三個樣態

財政部北區國稅局表示，實務上常見企業誤列未實現費用及損失，主要有三大樣態，包括未實現兌換損失、未實現利息支出、未實現其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。