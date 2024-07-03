凱博觀點／台商申請越南外債 六個注意

經濟日報／ 張義昌
凱博聯合會計師事務所越南區域總監張義昌。 凱博/提供
凱博聯合會計師事務所越南區域總監張義昌。 凱博/提供

台商於投資設立越南公司時匯入的資金通常有二種形式，一種是做為越南公司的註冊資本，另一種則是做為借予越南公司的外債。又因越南為外匯管制國家，對於外債的匯入及匯出有較嚴格規定。本期凱博觀點在此分享台商借予越南子公司外債時，需要留意的六件事。

一、借款額度。一年以上的中長期外債有額度限制，借款額度上限不得超過投資執照核准的投資總額扣除註冊資本。一年以內的短期外債則不受借款額度上限規定。

二、中長期外債需要事先申請。中長期外債需要事前先向國家銀行提出申請，國家銀行核准後，才能將外債匯入越南公司。台商若有規劃以外債投資者，需提前準備以免影響投資時程。

三、中長期外債匯入及匯出需透過資本帳戶。中長期外債經國家銀行核准後，資金的匯入及匯出需依國家銀行規定，於越南公司的直接投資資本帳戶(DICA)進行。

四、短期外債需要定期申報。自2022年11月起，一年以內的短期外債也需要於國家銀行指定的網站上，定期申報借款用途及變動等情況。

五、短期外債超過一年時。短期外債若借款期間超過一年時，需提前向國家銀行申請短期外債轉中長期外債，並經國家銀行核准，否則逾期未清償外債或未申請延長者，將被國家銀行處以罰金。

六、特定供應商應付款也應申報。越南公司給付予外國供應商貨款，若還款時間過長，如自貨物報關之日起超過45天或自提單之日起超過90天未付款，會被視為一年以內短期外債，需要依規定於線上定期申報。

越南外債法令規定複雜，若未依規定辦理者，輕則被處以罰金，重則無法完成外債申請，而影響越南投資，建議在做外債申請時，可諮詢熟悉越南外債申請的專業服務機構。

（作者張義昌是凱博聯合會計師事務所越南區域總監）

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