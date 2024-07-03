剩餘財產合法節稅 三關鍵

財政部高雄國稅局表示，民眾申報遺產稅可善用「剩餘財產差額分配請求權」合法節稅，不過應留意三大關鍵，包括取得日期、取得原因、避免重複扣除。

《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人的配偶依民法規定主張配偶剩餘財產差額分配請求權，納稅人可申報自遺產總額中扣除，因此若配偶其中一方死亡，生存配偶財產較少，可藉此合法節省遺產稅。

剩餘財產分配節稅三關鍵

高雄國稅局提醒，運用這項節稅方式時要留意適用規定。首先，取得日期必須是在婚後，其次，取得原因必須是有償取得。也就是說，如果是繼承、無償取得的財產及慰撫金，都不在剩餘財產差額分配請求範圍內，計算扣除額時，應以婚後且有償取得的財產為基礎。

第三，婚後取得財產若已享遺產稅相關租稅減免，例如無償提供公眾通行道路土地、公共設施保留地或農業用地等，已依法不計入遺產總額或享有特定扣除額，如再列入計算剩餘財產差額分配請求權扣除額，會有重複扣除情況，依財政部函釋，應將重複扣除部分減除。

國稅局舉例，甲君1984年結婚，2024年1月死亡，留下太太及兩名成年子女，在繼承發生日夫妻兩人的財產狀況，丈夫甲君有婚前購買的房地2,000萬元、2002年繼承的房地400萬元、婚後購買的股票2,200萬元、婚後購買的農地1,100萬元，合計5,700萬元；太太則有婚後累積的存款300萬元。

假設太太決定不行使剩餘財產差額分配請求權，甲君遺產稅案件，可扣除遺產稅免稅額1,333萬元、直系卑親屬扣除額112萬元、配偶扣除額553萬元、喪葬費扣除額138萬元、農地農用扣除額1,100萬元，遺產淨額2,464萬元，適用10%稅率，應納遺產稅246.4萬元。

若太太選擇行使剩餘財產差額分配請求權，丈夫婚後購買的股票2,200萬元及農地1,100萬元可納入計算基礎，合計3,300萬元，與太太存款300萬元比較，差額為3,000萬元，平分後為1,500萬元。

另外要留意重複減除部分，也就是農地部分，經計算農地占剩餘財產比率為三分之一，計算出應減除部分為500萬元，實際可減除的剩餘財產分配扣除額為1,000萬元，可自遺產中再減除，以10%稅率計算，可省稅100萬元。

國稅局提醒，計算剩餘財產差額分配請求權扣除額時，應注意財產取得日期、取得原因、是否重複減除等關鍵，才能正確節稅。

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