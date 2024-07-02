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財部：3大類長照機構可免房地稅 興建期也適用

中央社／ 台北2日電
財政部今天訂定「長期照顧服務機構使用房地免徵房屋稅及地價稅認定原則」，自即日生效。圖／聯合報系資料照片
財政部今天訂定「長期照顧服務機構使用房地免徵房屋稅及地價稅認定原則」，自即日生效。圖／聯合報系資料照片

財政部今天表示，財團法人社區式、機構住宿式、綜合式服務類長照機構，可適用免徵房屋稅、地價稅，且興建期間也可申請免徵地價稅，同時，設有防弊條款，包含若建造執照核發後逾期未開工，致執照失效，就應恢復徵收地價稅，並補徵原本免徵的稅款。

財政部今天訂定「長期照顧服務機構使用房地免徵房屋稅及地價稅認定原則」，自即日生效。財政部官員說明，原先是規定慈善救濟事業，不以營利為目的，完成財團法人登記者，其直接供辦理事業所使用的房地，可依法免徵房屋稅及地價稅，這次則是針對長照機構發布一致性的認定準據。

財政部官員表示，這次的原則明定，財團法人依長照相關法律及法令規定，經直轄市、縣市長照機構主管機關許可設立的社區式、機構住宿式及綜合式服務類長照機構，可適用免徵房屋稅及地價稅。

財政部官員指出，上述長照機構在興建期間，也可申請免徵地價稅，所謂興建期間是以建造執照核發日至發給使用執照日止計算；財團法人應在機構興建完成後，依規定檢附相關證明文件，可向稽徵機關提出申請免徵該機構使用房地的房地稅，經核准者，自核發使用執照之日起免徵。

同時，財政部官員表示，長照機構興建期間，其坐落土地經稽徵機關核准免徵地價稅案件，若有3大情形之一，應恢復課徵、補徵地價稅。

首先，財政部官員指出，建造執照核發後逾期未開工，致執照失其效力，視同未興建，應恢復徵收地價稅，並補徵原本免徵的稅款，若籌設許可被撤銷亦同。

第2，財政部官員表示，建造執照核發後已動工興建，但超過建築管理機關核定的建築期限仍未完工，致執照失效，應自核定建築期限的次年起，恢復徵收地價稅。第3，若籌設許可被廢止，則自廢止籌設許可的次年起，恢復徵收地價稅。

財政部官員也提醒，長照機構興建完成後，其使用的房地經稽徵機關核准免徵房地稅案件，如果原本減免原因、事實有變更或消滅時，財團法人應依規向該稽徵機關申報恢復課稅；未依規定申報者，依相關規定補稅及處罰。

地價稅 財政部 長照

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