財政部4對策助保險業促參 今年前6月簽約金額年增6成

立院財委會3日將針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告。根據財政部報告內容，近3年促參案件簽約情形，民間投資金額從110年 283億元、111年 566億元、112年 492億元，持續成長中。截至今年6月，促參案件簽約金額已達187億元，與去年同期相比金額增加逾6成，樂觀預期未來促參簽約將持續成長。

另外，財政部指出，113 年度招商大會訂於 113 年 7 月 23 日舉辦，已彙集各主辦機關 113 年7月至114年6月將公告招商的民參案件商機逾1300億元，提供保險業等資金多元投資機會。

根據財政部統計，102年至112年，民參案件1262件，投資金額1兆4665億元，其中保險業投資共37件，投資金額達3244億元，保險業投資民參案件金額占比約22%。當中，保險業投資案，依促參法辦理者有9件、365億元，包含商業設施(物流中心)4件、文教設施2件，觀光遊憩設施、運動設施及交通建設各1件。

財政部指出，金管會統計資料，截至今年第1季，保險業整體投資專案運用及公共建設約6092億元，僅占保險業可運用資金(32兆6570億元)的1.86%，顯見保險業可運用資金投資台灣公共建設仍有相當大的空間。

關於促參2.0提高保險業投資公共建設對策，財政部說明，過去修正促參法，除新增影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設等新興公共建設類別；並在原有5種民間參與模式外，新增民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並由該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府的RTO案，及配合政府政策，由民間機構自行備具私有土地投資增建、改建及修建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運的 ROO案2模式。

另外，財政部也檢討各類公共建設重大公共建設範圍，符合促參法重大公共建設者，享有最長5年免納營所稅、股東投資抵減營所稅、進口機具設備關稅優惠及投資支出抵減營所稅等租稅優惠。

而修訂促參招商文件及投資契約範本，排除保險業投資障礙及資金運用管道方面，財政部頒定各種促參模式招商文件及投資契約範本。另為鼓勵保險業於促參案件營運階段投入資金，配合金管會刻修訂「證券投資信託及顧問法」不動產投資信託相關規定，保險業資金也可透過購買公共建設REITs方式，投資已進入營運期的促參案件。

至於強化民間投資公共建設信心部分，財政部去年7月成立促參案件履約爭議調解會，迄今已接受 9 件調解案件。

財政部說，目前保險業者不論以單一廠商或合作聯盟方式，均可結合專業技術廠商共同投資促參案件，直接參與國內公共建設之興建、營運，搭配本部積極推動促參2.0 法制環境優化，並建構全國性公共建設商機媒合平台，有效增加案源及其曝光度。