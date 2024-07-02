誤列未實現費用 三個樣態

財政部北區國稅局表示，實務上常見企業誤列未實現費用及損失，主要有三大樣態，包括未實現兌換損失、未實現利息支出、未實現其他損失等，提醒營利事業注意，以免遭調整補稅。

北區國稅局指出，營所稅查核準則規定，未實現的費用及損失不得認列；此外，未取得原始憑證或經取得而記載事項不符的費用及損失，也同樣不得認列。

針對未實現費用及損失不得認列部分，國稅局提出三大常見錯誤。

首先是「未實現兌換損失」，主要是指營利事業將外幣定期存款到期換單續存，因未提領或解約，相關匯率變動產生的帳面匯兌損失，依營所稅查核準則規定，屬未實現的兌換損益，不得列報。

第二是「未實現利息支出」，為營利事業發行可轉換公司債，採利息法認列發行日至賣回權屆滿日期間的利息補償金，因未實際支付，屬未實現的費用，也不得列報。

第三是「未實現其他損失」，是指營利事業列報各項損失，其相關損失賠償的訴訟案如未經法院判決確定，就屬於未實現損失，國稅局將不予認定。

國稅局提醒，營利事業辦理所得稅結算申報時，應特別留意相關損失及費用的認定規定，以免因申報錯誤而遭調整補稅。

另外，國稅局補充，營利事業列支損費時，應留意相關限制，包含利息支出、職工退休金、捐贈、交際費、呆帳損失、折舊、各項耗竭及攤折、旅費、職工福利、伙食費等；而經營本業及附屬業務以外的損失，或家庭費用及各種稅法所規定的滯報金、怠報金、滯納金及各項罰鍰等，都不得列為費用或損失。

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