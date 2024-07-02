虛報薪資遭剔除仍虧損 照罰

財政部北區國稅局表示，營利事業若虛報薪資、經查證屬實，縱使當年度營利事業所得額經剔除虛報薪資支出後仍為虧損，無應納稅額，依規定仍應處罰。

舉例來說，甲公司111年度營所稅結算申報案，原核定課稅所得額為虧損230萬元。

但後來有員工檢舉甲公司虛報其薪資所得67.2萬元，國稅局查核後發現甲公司無法提出相關證明，確認確實有虛報薪資情況，剔除該筆薪資支出、伙食費及加班費共73.3萬元。

國稅局重新核定甲公司課稅所得額，為虧損156.7萬元，並無應納稅額，但依所得稅法規定，仍應處罰，依規定照短漏報所得額73.3萬元、依適用稅率20%計算漏稅額為14萬6,600元，並依規定倍數處罰，最高不超過9萬元、最低不少於4,500元。

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