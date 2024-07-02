離職金是退職所得 定額免稅
財政部台北國稅局表示，個人一次領取公司給付的離職金，屬於「退職所得」，適用一次領取退職所得時的定額免稅規定。
台北國稅局表示，有一個案例，甲君綜所稅被國稅局核定補稅，主因其中一筆退職所得被前公司申報為薪資所得，他向國稅局主張，當中有250萬元為離職金，應視為退職所得，而非薪資所得。
此案由納保官主動協助，針對甲君主張及所提供事證來釐清所得性質，由於前公司並未訂定員工發放離職金相關辦法，但甲君離職時額外給付獎金補助款，雖名義上是「獎金補助款」，但從目的來看仍屬於資遣員工，這筆金額應屬於退職所得。
區分所得性質後，國稅局請公司更正申報扣繳憑單，並依照甲君退職服務年資五年，計算定額免稅金額及退職所得。
國稅局表示，公司給付職工薪資，屬於所得稅法規定的薪資所得，可減除薪資特別扣除額；而個人一次領取公司給付的離職金，則應屬於退職所得，適用一次領取退職所得的定額免稅規定。
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