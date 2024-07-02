欠稅大戶 積欠金額895億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部昨（1）日公布今年度欠稅大戶，個人、營利事業欠稅榜上多為熟面孔。 聯合報系資料照
財政部昨（1）日公布今年度欠稅大戶，個人、營利事業欠稅榜上多為熟面孔。 聯合報系資料照

財政部昨（1）日公布今年度欠稅大戶，個人、營利事業欠稅榜上多為熟面孔，包含已故股市聞人黃任中家族、高雄黃承志家族、環亞大飯店等。全國公告案件合計915件，金額895.1億元，較去年減少16件、金額減少近32億元。

依《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅逾5,000萬元的確定案件，會在每年7月1日起至12月31日止，依法在各稅捐機關網站公告。

2024年全國前五大欠稅大戶
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財政部及各稅捐稽徵機關昨日依規定公告重大欠稅案件，今年度全國公告件數915件，金額約895.1億元，與去年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.9億元。減少原因部分是因為部分稅款已繳納、或追稅期滿註銷。

營利事業方面，全國欠稅最大戶仍為環亞大飯店，營所稅、營業稅等欠稅與罰鍰金額共約21.8億元；知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家分居二、三名，第四名為博達科技，第五名則是進巨企業。

去年個人欠稅最大戶，仍為已故股市聞人黃任中，積欠綜所稅加計罰鍰，總金額達19.4億元；第二名為高雄黃承志家族、欠綜所稅和遺產稅合計約15.1億元；黃任中姊姊夏黃新平欠綜所稅12.6億元，為第三名；台南魏述堯家族等13人，欠下約8.1億元的遺產稅與贈與稅排名第四，第五名則為欠贈與稅約6.9億元的淡水農民李秀隆。

另外，太子汽車集團創辦人許勝發之妻許鄭温温為個人欠稅第七名，是此次上榜的新面孔，她於2019年去世，積欠遺產稅5.2億元。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中的欠稅執行期間至2032年3月4日。

財政部自2010年起年年公開重大欠稅案件，不過攤開名單，前20名欠稅大戶幾乎多為熟面孔。

財政部強調，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，也與法務部多年來建立合作機制，並與法務部行政執行署加強聯繫，積極查調納稅人可供執行財產。

綜所稅 財政部 遺產稅

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