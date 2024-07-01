卓榮泰：人民繳稅如買服務 政府應給清楚的未來

財政部今日舉行稅務節表揚大會，行政院長卓榮泰出席致詞，人民繳稅給政府，就如同花稅金買服務、公共建設，政府收了稅金，就要做好國家經濟發展，提供服務，給人民清楚的前途未來。

特別的是，國人經常在海關看到服役的緝毒犬，今年服役2年多的緝毒犬Encore及領犬員洪偉寧獲得表揚。

卓榮泰形容，繳稅是非常高位階的消費，人民繳稅與政府服務一定要取得平衡。也舉例「稅」字一邊是禾，一邊是兌，人民把糧食、錢財拿出來，應該是要快樂才對。政府每一條稅目，每一個徵收行為，都要讓人民非常喜悅願意拿出稅金。

他指出，近年政府落實輕稅、簡政便民；每年5月1日不用像過去一樣要到稅務機關去大排長龍，現場錙銖必較，只要線上、手機及網路就可完成報稅。從人民角度想，任何一個合理稅制，合理的徵收行為跟過程，要表達出政府對人民最高的尊重跟感謝。不論稅務人員、記帳員、專責報關同仁，都應該有這樣的基本體認。

卓榮泰也說，AI科技時代引進很多優化稅制、報稅行為，如同行動AI內閣，把高科技技術引入公部門。希望未來能更精進優化人民報稅、繳稅過程，透過科技AI技術，讓每一筆繳進來的稅金，在公務門使用更精準、有效率、達到人民基本的需求。

財政部長莊翠雲致詞時也指出，財政部將持續優化稅制，減輕家庭育兒租稅負擔、精進房地合一稅制，實施房屋稅差別稅率2.0、房屋租金支出改列特別扣除，來促進居住正義。

並細數推動CFC制度，4月發生花蓮大地震，稅務同仁也快速成立應變小組，主動積極前往災區協助。也對國人旅客攜帶自用物品免稅額提高到3.5萬；簡化跨境網購退稅程序等與時俱進作為。

今年稅務節也表揚資深稅務、關務、稅務代理人、記帳士、記帳及報稅代理人、專責報關人員等，並邀請家屬參與。其中，績優緝毒犬Encore、領犬員洪偉寧也獲表揚。Encore於111年部署在台北關執勤，當年查獲毒品案3件。而在洪偉寧細心規劃執行Encore專業訓練，112年也緝獲毒品案6件。

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