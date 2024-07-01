卓榮泰盼持續善用AI技術 優化稅務申報機制

行政院長卓榮泰1日出席「113年稅務節慶祝暨表揚大會」表示，政府部門應落實「輕稅、簡政、便民」原則，妥善運用稅收，推動更多人民需要的服務，讓人民確實感受到政府積極為國家的前途與希望打拚，期待稽徵機關未來能夠善用AI技術，持續精進與優化稅務申報與繳稅流程，讓民眾繳稅更輕鬆便利。

卓榮泰致詞時表示，感謝今日在場所有稅務人員、關務人員、稅務代理人、記帳士、專責報關人員的卓越貢獻，為國家財政大門嚴守把關，其中關務人員，更與檢、警、調、憲、海巡並列國家「六大守護神」，積極投入反毒與維護治安工作。院長提到，今日現場也有一隻緝毒犬Encore及其領犬員洪偉寧獲獎表揚，印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）曾說：「一個國家道德進步與偉大程度，可用他們對待動物的方式衡量」，國人都非常喜愛與信賴緝毒犬的表現，為國家安全保障付出許多心力。

卓榮泰指出，納稅是一種高位階的消費行為，國人依據經濟能力繳納稅金，由政府運用稅收推動各項政策、公共服務、公共建設等，以謀求國家安全與經濟發展，並為人民擘劃美好未來的清晰藍圖與希望，進而達到消費與供給之平衡。

卓榮泰進一步闡述政府課稅之意義，「稅」是由「禾」與「兌」兩字所組成，「禾」是穀類植物的總稱，代表人民的糧食或錢財；而「兌」則可與部首「忄」組成「悅」字，代表快樂。因此，政府推動的每一項措施、開徵的每一條稅目，都應落實「輕稅、簡政、便民」原則，讓人民願意喜悅地繳納稅金，並妥善運用稅收，推動更多人民需要的服務，讓人民確實感受到政府積極為國家的前途與希望打拚。

卓榮泰指出，以往每年5月1日開始開放民眾申報綜合所得稅時，稽徵機關櫃臺前總是大排長龍，擠滿許多辛苦排隊的民眾，但隨著網際網路發達後，政府也開發線上稅務申報系統，提供人民更便利與迅速的服務，而這也反映出政府在制定合理稅制及徵稅機制的過程中，能夠站在人民的角度思考，表達政府對人民最高的尊重。

卓榮泰進一步說，台灣已進入AI科技時代，「行動創新AI內閣」自520上任後，就積極將高科技AI技術引進公部門及公領域之中，盼能優化政府機關對人民的服務。他期許今日在場所有稅務人員未來能夠善用AI技術，持續精進與優化稅務申報與繳稅流程，讓民眾繳稅更輕鬆便利，同時政府部門一定會秉持撙節原則加強預算控管及執行，讓每一筆人民繳納的稅金，都能在公部門中被更精準、有效率地運用。

致詞結束後，卓榮泰逐一頒發獎座予績優緝毒犬隊領犬員洪偉寧與緝毒犬Encore、優秀稅務人員梁真榆、優秀關務人員張晃嘉、績優稅務代理人吳佳晉、績優記帳士古懷文、績優記帳及報稅代理人陳秀梅及優良專責報關人員林玉媚等7人，並在頒獎時輕撫緝毒犬Encore額頭表示鼓勵，最後分別與得獎者共同合影留念。

商品推薦