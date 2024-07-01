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太子汽車創辦人許勝發妻子 積欠遺產稅加罰鍰達5.2億
財政部今天公布欠稅大戶名單，除已故股市聞人黃任中家族再度入榜，太子汽車創辦人許勝發的妻子許鄭温温，其遺產稅案件去年確定，今年首度進榜，積欠遺產稅加計罰鍰總金額逾新台幣5.2億元。
財政部及各稅捐稽徵機關今天依規公告重大欠稅案件（個人累計欠稅超過1000萬元、營利事業累計欠稅超過5000萬元），這次全國公告件數915件，金額約895.12億元，與2023年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元。
觀察今年欠稅大戶名單，個人戶前3大未有變更；黃任中以積欠綜合所得稅加計罰鍰總金額逾19億3569萬元續居冠；其次是高雄黃承志家族，欠綜所稅和遺產稅逾15億1280萬元；第3名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12億6435萬元。
值得注意的是，這次個人戶新增遺產管理人、律師王志超，此案被繼承人是許鄭温温，其遺產稅案件去年9月課稅處分確定，欠稅、罰鍰總金額逾5億2180萬元，在個人戶欠稅名單中，位列第7名。
許鄭温温是許勝發妻子，兩人的女兒許嫺嫺為前新光金控董事長吳東進妻子。根據台灣工商企業聯合會網站，許鄭温温出身於台北市大稻埕望族，於2019年逝世。
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