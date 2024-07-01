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卓榮泰：政府善用稅收促經濟發展 盼以AI優化報稅

中央社／ 台北1日電
財政部1日舉辦113年稅務節慶祝暨表揚大會，行政院長卓榮泰（左5）、財政部長莊翠雲（右5）等人出席。中央社
財政部1日舉辦113年稅務節慶祝暨表揚大會，行政院長卓榮泰（左5）、財政部長莊翠雲（右5）等人出席。中央社

稅務節慶祝暨表揚大會今天登場，行政院長卓榮泰表示，稅收促進國家經濟發展，政府要善用這些資源，且隨AI時代來臨，政府除優化稅制，也要把高科技引入公部門，加強對人民的服務，期待未來的每一年，都能精進、優化人民報繳稅過程。

財政部今天舉辦113年稅務節慶祝暨表揚大會，卓榮泰、財政部長莊翠雲，與財政部次長阮清華、李慶華、謝鈴媛，以及賦稅署長宋秀玲、關務署長彭英偉及各區國稅局長等出席。

會中卓榮泰頒獎給緝毒犬Encore及領犬員洪偉寧，服務年資2年多的Encore，在112年期間緝獲各式毒品共6案，包含大麻花3件、古柯鹼1件及愷他命2件，總毛重逾14.5公斤。卓榮泰在致詞時指出，關務人員是國家6大治安、反毒守護神之一，緝毒犬帶給國家安全保障，民眾也相當喜愛、信賴。

卓榮泰進一步表示，稅務的基本精神是民眾依照自身經濟能力，提供一定金額給政府，讓政府推動政策，促進國家經濟發展，也就是人民拿錢繳稅，買公共建設、買安全、買未來的希望，國家要善用這些資源，每筆錢用在需要的地方，給民眾清楚的前途、未來。

卓榮泰指出，近年政府持續落實輕稅、簡政、便民，提供線上網路申報服務，現在5月報稅季，民眾不用像過去一樣到國稅局前辛苦排隊；隨人工智慧（AI）科技時代到來，除優化稅制，行動AI內閣也要把高科技引進公部門以及對人民的服務，期待未來的每一年，都能更精進、優化人民報繳稅過程，透過AI技術，讓每一筆稅金的使用，更精準、有效率。

莊翠雲致詞時表示，財政是國家的發展基礎，近年台灣稅收穩定成長，均有賴稅務、關務以及相關從業人員的努力；政府除將持續優化稅制，近年也減輕家庭育兒租稅負擔、精進房地合一稅制、實施房屋稅差別稅率（囤房稅）2.0，房租支出改列特別扣除額，促進居住正義。

她進一步指出，財政部推動企業、個人受控外國企業CFC制度，健全國家財政，提供地方稅線上查繳稅服務，優化遺產稅、印花稅申報流程，讓民眾有感；0403花蓮強震當天成立災損減免勘察服務小組，減輕民眾負擔。

同時，莊翠雲表示，財政部還有一群堅守邊境的海關人員，不分晝夜、全年無休，查緝槍彈、毒品以及不法貨物，防堵非洲豬瘟，守護民眾安全；近年海關持續汰換巡緝艇、導入新型科技，強化邊境查緝效能。

為減輕民眾出國旅遊的租稅負擔，莊翠雲指出，入境免稅額從新台幣2萬元提高到3萬5000元，並簡化跨境網購退稅程序，降低遭詐騙民眾的財務損失，顯示海關展現與時俱進精神；希望財政部人員持續主動、創新，從民眾的角度換位思考，和民間業界合作，貢獻國家發展。

AI 卓榮泰

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