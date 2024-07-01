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房子賠售更應主動申報！ 專家：可這樣節稅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
專家提醒，如果房屋經過贈與或繼承，賠售也可能要繳稅。示意圖／永慶房屋提供
專家提醒，如果房屋經過贈與或繼承，賠售也可能要繳稅。示意圖／永慶房屋提供

不少人以為房屋賠售就不需要繳稅，因此也不用申報，專家表示，只要有買賣所有權移轉情形，就得在時限內申報所得，即使買賣所得為零、賠售或無應納稅額亦同。另外，如果房屋經過贈與或繼承，即使賠售也可能要繳稅。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，根據規定，買賣房屋，不論賺賠，只要有所有權移轉情形，就必須在時限內，向戶籍所在地國稅局，或者所屬分局、稽徵所、服務處申報所得。

「賠售更該主動申報！」，他表示，因為若能提示證明房屋有賠售情形，在5月申報綜合所得稅時，可以用來扣抵其他財產交易所得。假設賠售損失大於當年度財產交易所得，還可以在之後3年持續扣抵，直到賠售損失餘額歸零。

舉例來說，如果今年6月賣出A屋，賠售損失20萬元，而同年出售B屋有8萬元獲利，那麼今年度財產交易所得可申報扣抵8萬元，剩餘12萬元可以在114到116年度的財產交易所得申報中扣除。

不過，扣抵只限財產交易所得，無法直接和薪資所得相互抵扣。

陳俊宏也指出，房屋賠售比較常發生在急買急售、債務抵償或親友間特殊交易，另外，若是經由繼承或贈與取得房屋、土地，即使賠售，也可能要繳稅。

主要房地合一新制，以取得時的房地評定現值總額，視為取得成本。由於房地評定現值總額低於市價，就可能出現父母以1,200萬元購屋，贈與給子女後，因房地評定現值總額僅800萬元，後來雖以1,100萬元賠錢售出，仍有300萬元獲利需要申報納稅，如果持有兩年內出售，稅額達45%，高達135萬元。

陳俊宏表示，房屋買賣申報與稅費計算相當複雜，為協助民眾了解稅制，永慶房屋針對買賣屋過程中的常見問題，製作「購售屋稅費短片」，相關影片可以到永慶房仲網知識專區，以及永慶官方YouTube頻道上觀看。

房屋賠售有三年「盈虧互抵」聰明節稅。資料來源／永慶房屋
房屋賠售有三年「盈虧互抵」聰明節稅。資料來源／永慶房屋

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