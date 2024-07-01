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影／引入行動AI內閣 卓榮泰：優化繳稅過程、稅金使用更精準

攝影中心／ 記者陳正興／台北市採訪即時報導
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（中）與得獎人員合影。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（中）與得獎人員合影。記者陳正興／攝影

「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰在財政部長莊翠雲陪同下出席，卓榮泰在致詞時表示，引入行動AI內閣的重要性，除了可以優化民眾報稅、繳稅的過程，透過科技AI的技術，將每一筆稅金在公部門的使用上，更精準、更有效率，達到人民的需求。

「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（左）特地摸摸緝毒犬的額頭，對它在過境大門把關、嚴守邊境，表達嘉許。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（左）特地摸摸緝毒犬的額頭，對它在過境大門把關、嚴守邊境，表達嘉許。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（右）在財政部長莊翠雲（左）陪同下出席。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（右）在財政部長莊翠雲（左）陪同下出席。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（左）在合影後，頒獎表揚得獎人員。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（左）在合影後，頒獎表揚得獎人員。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（後排中）與財政部長（後排右）與貴賓、得獎人員、緝毒犬合影留念。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（後排中）與財政部長（後排右）與貴賓、得獎人員、緝毒犬合影留念。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（右二）在合影後，向與會來賓揮手致意。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（右二）在合影後，向與會來賓揮手致意。記者陳正興／攝影

AI 卓榮泰

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