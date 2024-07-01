欠稅大戶多為老面孔 兩家族續佔榜
為有效防止大戶欠稅，財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部上午更新名單，個人與營利事業排行榜上多數欠稅大戶皆為熟面孔，包括環亞大飯店、已故股市聞人黃任中、高雄黃承志家族、黃任中姊姊夏黃新平、知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店等。
依據《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅金額逾5,000萬元的確定案件，將於今年7月1日8時起至12月31日24時止，依法在各稅捐機關網站公告。
營利事業方面，全國欠稅最大戶仍為環亞大飯店，欠稅金額約22.8億元；知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家，名次向上提升，擠下欠稅約10.85億元的博達科技分居二、三、四；第五名則是進巨企業。
去年個人欠稅最大戶，仍為已故股市聞人黃任中，欠稅金額達19.35億元；第二名為高雄黃承志家族、欠稅約15.13億元；黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.64億元，為第三名；台南魏氏家族以約8.1億元排名第四，第五名則為欠贈與稅約6.8億元的淡水農民李秀隆。
現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中的欠稅執行期間至2032年3月4日。
▪ 竹市大同里竄升「全台第2有錢里」 里長驚：科技大佬搬進來？
▪ 年薪90萬買1000萬房！他崩潰「存款被掏空」 後悔想租房
▪ 省電費…工業風扇可以代替冷氣？ 網點兩大致命傷：不可能睡得著
▪ 囤房稅2.0來了！地方稅率聚焦 各縣市豪宅基準同受關注
▪ 首購族預售屋、成屋怎麼選？網列8大比較面向 優缺一目了然！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言