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欠稅大戶多為老面孔 兩家族續佔榜

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。圖／聯合報系資料照片
財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。圖／聯合報系資料照片

為有效防止大戶欠稅，財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部上午更新名單，個人與營利事業排行榜上多數欠稅大戶皆為熟面孔，包括環亞大飯店、已故股市聞人黃任中、高雄黃承志家族、黃任中姊姊夏黃新平、知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店等

依據《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅金額逾5,000萬元的確定案件，將於今年7月1日8時起至12月31日24時止，依法在各稅捐機關網站公告。

營利事業方面，全國欠稅最大戶仍為環亞大飯店，欠稅金額約22.8億元；知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家，名次向上提升，擠下欠稅約10.85億元的博達科技分居二、三、四；第五名則是進巨企業。

去年個人欠稅最大戶，仍為已故股市聞人黃任中，欠稅金額達19.35億元；第二名為高雄黃承志家族、欠稅約15.13億元；黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.64億元，為第三名；台南魏氏家族以約8.1億元排名第四，第五名則為欠贈與稅約6.8億元的淡水農民李秀隆。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中的欠稅執行期間至2032年3月4日。

財政部 追稅

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