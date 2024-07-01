欠稅大戶欠稅超過895億元 黃任中家族續居首

財政部今日公布「重大欠稅案件」，全國公告件數計915件，金額約895.12億元，與112年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元，主因部分欠稅案追稅期滿或配合法院判決核定。個人與企業欠稅最多的仍分別是已故黃任中及家族，與環亞大飯店。

財政部表示，為有效防止大戶欠稅，每年7月1日公告個人累計欠稅超過1000萬元或營利事業累計欠稅超過5000萬元確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，共計六個月。

賦稅署整理各稅捐稽徵機關公告資料，營利事業及個人欠稅大戶大多仍是「老面孔」，今年個人欠稅全國前20大名單變化不大，個人前三名為黃任中19.35億元、高雄黃承志家族15.13億元、黃任中姊姊夏黃新平的12.64億元。

黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.64億元，位居第三，與黃任中合計欠稅近32億元；黃任中之子黃若谷在2022年因追稅期滿而不再公告，19億元欠稅已在當年一筆勾銷。黃承志家族仍是個人欠稅第二名，欠稅約15.13億元。

營利事業方面，全國欠稅最大戶同樣是環亞大飯店，欠稅金額約21.8億元。欠稅第2多是松竹皇宮大酒店，欠稅金額11.6億元；第3是紅頂酒家，欠稅近10.92億元。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前陳年舊案，如黃任中，執行期間至2032年3月4日。

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