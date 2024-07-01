欠稅大戶共欠逾895億元 黃任中家族欠近33.7億居首

財政部今天公布欠稅大戶名單，熟面孔再度入榜。個人戶方面，已故股市聞人黃任中家族連霸毫無懸念，合計欠稅近新台幣33.7億元。

財政部及各稅捐稽徵機關今天依規公告重大欠稅案件（個人累計欠稅超過1000萬元、營利事業累計欠稅超過5000萬元），這次全國公告件數915件，金額約895.12億元，與2023年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元。

欠稅案件的追稅期包含「徵收期」加「執行期」，2007年修法，明訂「執行期」最長10年，加上「徵收期」5年，換言之，前後最長可追稅15年。

財政部官員表示，這次件數、金額減少，主要原因之一是2007年3月5日以後移送執行的部分案件，執行、徵收期間超過15年，因而註銷所致；自2022年開始的往後年度，註銷案件將逐漸增加。舉例黃任中之子黃若谷案件，積欠遺產稅加計罰鍰逾19億元，由於追稅期已過，2022年未列在重大欠稅名單。

攤開今年欠稅大戶名單，個人戶前3大未有變更；黃任中以積欠綜合所得稅加計罰鍰總金額逾19億3569萬元續居冠；其次是高雄黃承志家族，欠綜所稅和遺產稅逾15億1280萬元，第3名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12億6435萬元。

事實上，黃任中家族已「穩坐」重大欠稅案件名單多年，他本人在電子產業發跡，投資金融、地產及股票，並在1995年出脫早年低價買進的遠東航空股票，資產暴增成為家喻戶曉的股市名人。

黃任中在2004年去世，身上背負高達數十億元欠稅，關鍵之一在於出售遠東航空股票過程，被國稅局認定有規避綜所稅的問題，並將姐姐夏黃新平及黃燕平兩人一併捲入相關欠稅案中。

在最新公布的名單中，黃任中家族，包含本人、兩名姐姐，合計欠稅逾33億6884萬元。

至於這次企業欠稅大戶，同樣都是舊面孔，環亞大飯店積欠營利事業所得稅、營業稅，欠稅、罰鍰共逾21億8042萬元，持續居冠，第2則是松竹皇宮大酒店，積欠營所稅、營業稅，欠稅與罰鍰合計11億6028萬元，第3名為紅頂酒家欠營所稅、營業稅，欠稅、罰鍰共10億9157萬元。

財政部強調，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，也與法務部建立合作機制，加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。

同時，對有繳納能力、卻故意隱匿財產的欠稅人，積極追查動向，將查得的欠稅人相關資料，提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

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