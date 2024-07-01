列報外銷特別交際費 兩要件

財政部高雄國稅局提醒，經營外銷業務的企業在列支「特別交際應酬費」時，必須符合兩條件，包含有外銷事實、須取得外匯收入。

所得稅法規定，業務上直接支付的交際應酬費用，符合規定可在限額內列支交際費；而為鼓勵外銷，營利事業經營外銷、取得外匯收入，除了可列支交際應酬費用外，並可在不超過當年度外銷收入2％範圍內，列支特別交際應酬費，不過須符合要件。

高雄國稅局舉例，近日查核甲公司111年度營所稅結算申報案，公司海關出口約739萬元，除按進、銷貨淨額比率計算限額、申報交際費外，另外還列報外銷特別交際應酬費14萬餘元。

國稅局查核發現甲公司從事部分出口業務，課稅資料歸戶清單確實有海關出口資料，但為避免國際間匯率波動造成損失，外銷契約均與買方約定以新台幣報價及收款，檢視公司的非營業收入及損失，也未列報兌換盈益或虧損，實際並未取得外匯收入，故剔除14萬餘元外銷交際費。

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