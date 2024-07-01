財政部：新竹市關新里 蟬聯最富里

財政部近期公布「111年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，所得200萬元以上共318戶免繳稅，更有兩戶所得超過2,000萬免繳稅；另竹科新貴匯聚的新竹市關新里，以平均綜合所得461.1萬元，再度蟬聯「全台最富里」。

2022年綜合所得超過200萬元卻免繳稅的納稅人戶數為318戶，為近三年高點。在這些免繳稅的大戶中，所得在200萬至300萬間共有263戶，300萬至400萬有34戶；700萬至1,000萬級距、共八戶；另外更有兩戶所得超過2,000萬卻免繳稅。

綜所稅總所得平均前五大縣市 圖／經濟日報提供

所得愈高、愈要想辦法合法節稅，綜所稅應納稅額計算公式主要以「綜合所得稅淨額」計算，而綜合所得淨額又是以綜合所得總額扣除包括免稅額、標準或列舉扣除額、以及特別扣除額來算出。

據了解，高所得族群常透過捐贈、醫藥費等扣除額來節稅，財政部過去也相當重視此問題，對於不符列報要件的狀況，都會請國稅局落實查核。

此外若從縣市觀察平均所得，新竹市仍大吃竹科高薪紅利，以174.5萬元排名第一，較去年增加22.5萬元；新竹縣則受惠竹科外溢效應，連續兩年超車台北市、以159.3萬元位居第二，台北市則以147.1萬元排名第三。

進一步觀察村里情況，2022年全國「最富里」再次落在新竹市東區關新里。以綜合所得平均數來看，前五名分別為關新里461.1萬元、新竹市北區大同里388.7萬元、新竹縣竹北市中興里347.5萬元、台北市士林區永福里342.5萬元、新竹縣竹北市東平里336萬元。平均所得均較上年大幅成長，但永福里由第二退居第四。

若以中位數觀察，「最均富」的村里前五名全落在新竹縣市，分別為新竹市東區關新里354.3萬元，新竹市東區龍山里249.1萬元、新竹縣竹北市東平里240.6萬元、新竹市東區埔頂里214萬元、新竹縣竹北市鹿場里202.7萬元。

財政部強調，統計專冊是針對綜所稅申報核定資料進行統計，未包括免稅所得、分離課稅所得等資料，不宜直接作為衡量國民所得或貧富差距依據，相關家戶所得資料，應以主計總處發布內容為準，綜所稅專冊僅供參考。

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