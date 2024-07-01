財政部：新竹市關新里 蟬聯最富里

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部近期公布「111年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，所得200萬元以上共318戶免繳稅，更有兩戶所得超過2,000萬免繳稅。 圖／聯合報系資料照片
財政部近期公布「111年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，所得200萬元以上共318戶免繳稅，更有兩戶所得超過2,000萬免繳稅。 圖／聯合報系資料照片

財政部近期公布「111年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，所得200萬元以上共318戶免繳稅，更有兩戶所得超過2,000萬免繳稅；另竹科新貴匯聚的新竹市關新里，以平均綜合所得461.1萬元，再度蟬聯「全台最富里」。

2022年綜合所得超過200萬元卻免繳稅的納稅人戶數為318戶，為近三年高點。在這些免繳稅的大戶中，所得在200萬至300萬間共有263戶，300萬至400萬有34戶；700萬至1,000萬級距、共八戶；另外更有兩戶所得超過2,000萬卻免繳稅。

綜所稅總所得平均前五大縣市 圖／經濟日報提供
綜所稅總所得平均前五大縣市 圖／經濟日報提供

所得愈高、愈要想辦法合法節稅，綜所稅應納稅額計算公式主要以「綜合所得稅淨額」計算，而綜合所得淨額又是以綜合所得總額扣除包括免稅額、標準或列舉扣除額、以及特別扣除額來算出。

據了解，高所得族群常透過捐贈、醫藥費等扣除額來節稅，財政部過去也相當重視此問題，對於不符列報要件的狀況，都會請國稅局落實查核。

此外若從縣市觀察平均所得，新竹市仍大吃竹科高薪紅利，以174.5萬元排名第一，較去年增加22.5萬元；新竹縣則受惠竹科外溢效應，連續兩年超車台北市、以159.3萬元位居第二，台北市則以147.1萬元排名第三。

進一步觀察村里情況，2022年全國「最富里」再次落在新竹市東區關新里。以綜合所得平均數來看，前五名分別為關新里461.1萬元、新竹市北區大同里388.7萬元、新竹縣竹北市中興里347.5萬元、台北市士林區永福里342.5萬元、新竹縣竹北市東平里336萬元。平均所得均較上年大幅成長，但永福里由第二退居第四。

若以中位數觀察，「最均富」的村里前五名全落在新竹縣市，分別為新竹市東區關新里354.3萬元，新竹市東區龍山里249.1萬元、新竹縣竹北市東平里240.6萬元、新竹市東區埔頂里214萬元、新竹縣竹北市鹿場里202.7萬元。

財政部強調，統計專冊是針對綜所稅申報核定資料進行統計，未包括免稅所得、分離課稅所得等資料，不宜直接作為衡量國民所得或貧富差距依據，相關家戶所得資料，應以主計總處發布內容為準，綜所稅專冊僅供參考。

綜所稅 財政部

延伸閱讀

竹市關新里蟬聯全台最富里 里長曝居民生活樸素：頂多開特斯拉、雙B

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

學童烈日下上體育課 竹市風雨球場採光電標進度延宕

新竹市關新里再登全台最富里 平均綜合所得破460萬元

相關新聞

財政部：新竹市關新里 蟬聯最富里

財政部近期公布「111年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，所得200萬元以上共318戶免繳稅，更有兩戶所得超過2,000萬...

列報外銷特別交際費 兩要件

財政部高雄國稅局提醒，經營外銷業務的企業在列支「特別交際應酬費」時，必須符合兩條件，包含有外銷事實、須取得外匯收入。

新聞中的法律／數位皮夾催動身分管理新變革

當我們談到身分證明的未來時，「數位皮夾」這個概念將扮演核心角色。數發部目前正致力開發的數位皮夾系統，將如何為台灣的數位身...

7月囤房稅2.0上路、6月CPI恐持續在2%通膨警戒線上

影響逾120萬戶納稅人的囤房稅2.0自7月1日上路，將反映在明年5月房屋稅單。 房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0）目標是自住降稅、囤房重稅，修法針對非自住住家房屋改採全國歸戶，稅率調升至2%至4.8%，地方政府皆須訂定差別稅率，並採全數累進課徵；另單一自住房屋稅降至1%。

囤房稅2.0稅負增加 建商：恐轉嫁購屋、租屋族

囤房稅二點○七月一日上路，建商認為，對先建後售業者不利，且新法造成稅負成本增加，也可能變相轉嫁在房租上，租金恐將持續上漲...

囤房稅2.0本周上路 3縣市提修正自治條例

影響逾一百二十萬戶納稅人的囤房稅二點○自七月一日上路，將反映在明年五月房屋稅單，各地方政府正緊鑼密鼓修正自治條例，讓明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。