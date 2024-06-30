囤房稅2.0 7月上路 新北等3直轄市提差別稅率版本

囤房稅2.0 7月起上路，明年5月開徵，各地方政府緊鑼密鼓配合修正房屋稅徵收率自治條例，根據新北市、台中市及台南市政府所提版本，差別稅率設計擬與財政部提供基準一致，最終定案版本與各自訂定的豪宅基準，將成後續關注焦點。

為落實居住正義，財政部推動房屋稅條例部分條文修正，將全國單一自住房屋稅率由1.2%調降為1%，非自住的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間從原本的1.5%至3.6%，調升為2%至4.8%，俗稱「囤房稅2.0」，將於明天正式上路，並自2025年5月起開徵。

配合囤房稅2.0，各地方政府緊鑼密鼓配合修正地方房屋稅徵收率自治條例，六都中，台南市及台中市分別在今年4月22日及5月27日均已對外預告修正草案版本，新北市則在6月26日經市政會議審議通過，將提送新北市議會審議。

根據新北市、台中市及台南市揭露版本，差別稅率設計規劃均與財政部提供基準一致，於自治條例修正後，本人、配偶及未成年子女在全國僅有1戶自住房屋者，稅率擬由1.2%降為1%。

多屋族方面，已將房屋出租並有申報租賃所得達新北市、台中市或台南市一般租金標準者，或屬於繼承取得的共有房屋，可適用較低差別稅率，持有4戶以內適用1.5%、5至6戶每戶2%、7戶以上每戶2.4%。

其餘非自住一般持有者房屋，則課以較高差別稅率，2戶以內適用3.2%、3至4戶每戶3.8%、5至6戶每戶4.2%、7戶以上每戶4.8%。

囤房稅2.0目的在於提高多屋族持有成本、鼓勵出租閒置房屋，並減輕全國僅持有單一房屋且供自住的家戶房屋稅負擔，以達到居住正義目標。地方政府皆須配合訂定差別稅率，並採全數累進課徵。

隨各地方政府陸續端出房屋稅徵收率自治條例修正草案，後續地方議會審議結果，及各地方政府所訂定無法適用單一自住降稅的豪宅基準，勢必將成外界關注焦點。

根據財政部預估，囤房稅新制影響總戶數將落在406萬至445萬戶，其中包含適用單一自住優惠稅率的310萬戶；新增稅收估達新台幣22.7億元至32.7億元。

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