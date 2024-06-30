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職安法擬修正 嚴懲重大違規 增源頭管理罰則

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

營建業職災層出不窮，去年重大職災死亡三百人，營建業就占半數一五一人。在「職業安全衛生法」更名上路十周年之際，勞動部擬修正職安法，初步修法方向包括提高重大違規事件的罰鍰額度，並增源頭管理罰則，從源頭有效減災。

近年來營建業職災居高不下，加上去年屏東明揚大火、建築工地吊臂肇災的中捷事故，都凸顯工安問題。

現行違反職安法相關法條罰鍰為三萬到卅萬元，承攬管理罰鍰則為三萬到十五萬元，反觀日前三讀通過的工廠管理輔導法，則是加重工廠負責人違反危險物品申報義務處罰條款，最高裁罰金額從原本五萬提高至五百萬元。職安署長鄒子廉表示，針對重大違規、大規模事業單位的罰鍰應有效調整，最高不能只罰卅萬元，額度將會參考日前三讀通過的工廠管理輔導法。

另也將新增源頭管理罰則，並明確化承攬管理責任。鄒子廉說，很多職災肇因都是源頭管理沒做好，原事業單位應採取預防職災措施，但實際狀況是很多事業單位交付給中下游包商後，以沒在現場共同作業為由規避責任，因此目前傾向修法拿掉「共同作業」字眼，讓交付承攬管理的責任更明確。

修法 職災 額度

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