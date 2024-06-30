聽新聞
test
0:00 / 0:00
囤房稅2.0稅負增加 建商：恐轉嫁購屋、租屋族
囤房稅二點○七月一日上路，建商認為，對先建後售業者不利，且新法造成稅負成本增加，也可能變相轉嫁在房租上，租金恐將持續上漲。
中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全認為，囤房稅二點○對營建業來說相當不合理，且對抑制房價沒有幫助，新法上路不僅懲罰先建後售的建商，更因稅負增加，轉嫁到購屋族、租屋族，最終傷害的還是普通老百姓。
台北市不動產開發公會理事長陳勝宏指出，近年政府實施房地合一稅二點○、土融要求十八個月內動工條款、央行選擇性信用管制、平均地權條例等，已讓房市發展走向健全，但囤房稅二點○卻是要懲罰先建後售業者，現況缺工問題未解、營造成本大漲，開發商要降價很困難。
鄉林建設董事長賴正鎰指出，開發商都有金流壓力，政府以過多政策干預，只會更扭曲市場機制，如房租提高及新屋售價轉嫁給租屋與買房者。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，新法上路，原本藉縣市稅率不同、沒有全國歸戶的特點，達到節稅目的作法將明顯減少，除衝擊多戶持有者，也包括有長期庫存的建商。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 曼谷置產正夯！藝人王思佳砸近700萬當包租婆 直呼房價比台灣親民
▪ 賣厝阿明／學生租屋要注意 夏季電費搞不清楚就虧大了
▪ 為了美景買14樓房子 卻因蚊蟲引來1爬蟲類嚇壞他：人生好痛苦
▪ 廖人帥台北買房失敗嘆「又貴又醜」 6點分析引網友共鳴
▪ 買小宅最無法接受哪一種缺點？ 多數人點名「它」才是關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言