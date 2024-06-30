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囤房稅2.0稅負增加 建商：恐轉嫁購屋、租屋族

聯合報／ 記者朱曼寧／台北報導

囤房稅二點○七月一日上路，建商認為，對先建後售業者不利，且新法造成稅負成本增加，也可能變相轉嫁在房租上，租金恐將持續上漲。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全認為，囤房稅二點○對營建業來說相當不合理，且對抑制房價沒有幫助，新法上路不僅懲罰先建後售的建商，更因稅負增加，轉嫁到購屋族、租屋族，最終傷害的還是普通老百姓。

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏指出，近年政府實施房地合一稅二點○、土融要求十八個月內動工條款、央行選擇性信用管制、平均地權條例等，已讓房市發展走向健全，但囤房稅二點○卻是要懲罰先建後售業者，現況缺工問題未解、營造成本大漲，開發商要降價很困難。

鄉林建設董事長賴正鎰指出，開發商都有金流壓力，政府以過多政策干預，只會更扭曲市場機制，如房租提高及新屋售價轉嫁給租屋與買房者。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，新法上路，原本藉縣市稅率不同、沒有全國歸戶的特點，達到節稅目的作法將明顯減少，除衝擊多戶持有者，也包括有長期庫存的建商。

售價 庫存 房地合一

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