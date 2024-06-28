莊翠雲：會計師是重要橋梁 盼續合作讓稅政貼近民意

6月30日會計師節將至，財政部長莊翠雲今天表示，會計師是政府、民眾與企業的重要橋梁，營所稅經會計師查核簽證的件數雖僅占總件數9%，但稅額占比達90%，國家稅收達標，要感謝會計師協助，盼續與會計師合作，讓稅制、稅政更進步並貼近民意。

第67屆會計師節慶祝聯歡晚會今天登場，總統賴清德、立法院長韓國瑜、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、經濟部次長何晉滄、賦稅署長宋秀玲等出席。

韓國瑜致詞時表示，在台灣整體經濟發展中，會計師默默扮演最重要的一股財經穩定力量，不光是幫助企業健康成長，也協助建立金融秩序，他並盼各界一心，讓國家經濟體制更好。

莊翠雲致詞時指出，今晚與會者都是會計界、稅法界菁英，不管是對財稅政策或稽徵實務，都經常提供建言，並協助政府推動施政，比如今年5月報稅季，會計師協助民眾臨櫃諮詢服務，讓結算申報順利完成。

莊翠雲表示，國家稅收達標，要感謝會計師的協助，反映在數據上，營所稅方面，經過會計師查核簽證的件數雖然占總件數9%，但稅額占比高達90%；同時，營利事業、個人受控外國企業（CFC）新制上路，也有賴會計師幫忙落實，讓國家反避稅制度更健全。

莊翠雲說，會計師是政府、社會大眾及企業的重要橋梁，財政部非常願意傾聽各界意見，與時俱進，並希望持續與會計師一同努力，讓稅制、稅政更進步，貼近民意。

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