首批綜所稅退稅7月31日入帳 總金額近559.2億元創新高
112年度綜合所得稅符合首批退稅範圍，退稅款將於今年7月31日入帳。財政部財政資訊中心今天公布，第一批退稅件數逾343.6萬件，金額新台幣559.2億元，創歷年首批退稅規模的新高紀錄。
112年度所得稅結算申報已在今年5月31日完成，3批綜所稅退稅時間落在今年7月31日、10月31日、明年1月20日。財政部初估，總退稅金額約589億元。
隨首波退稅將至，財政部賦稅署提醒，退稅包含2種方式，即利用存款帳戶直撥退稅和一般寄發退稅憑單；同時，國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，呼籲民眾留心詐騙電話。
財政資訊中心今天公布112年度綜所稅交查核定案件發單彙總表，首批退稅中，以直撥入帳335萬7609件、金額549億6848萬元為主；一般案件7萬9283件、金額9億5246萬元；共計343萬6892件，退稅金額559億2094萬元、創歷年首批退稅規模的新高紀錄；補稅方面，金額合計19億4059萬元。
財政部官員表示，上述數據為初步統計，確切退稅金額、案件經國稅局調整後，仍會有更動。
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