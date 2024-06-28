簽訂政府電子契約 課印花稅
高雄市稅捐稽徵處表示，得標廠商在決標後，在政府電子採購網採電子簽章方式簽訂政府採購電子契約，仍屬我國境內書立的憑證，應依規定課徵印花稅。
行政院工程會於政府電子採購網建置「公開取得電子報價單」電子化採購機制。電子契約雖為無形體契約，高雄市稅捐稽徵處表示，政府機關與得標廠商簽訂的電子契約與紙本契約同屬於正式文件，法律效力相同，該電子契約若屬承攬契約及買賣動產契約，得標廠商仍應依印花稅法規定，繳納印花稅。
得標廠商依電子採購網機制簽訂電子契約，如採實貼印花稅票方式完成納稅義務，應列印電子契約以貼用印花稅票；稅額巨大者，可請稽徵機關開立繳款書繳納；公私營事業組織可報經地方稅務局核准後採彙總繳納。
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