欠稅申請復查 財產禁止處分

彰化縣地方稅務局表示，納稅人如逾期未繳納合法送達的稅單，即使申請復查，仍屬欠繳應納稅捐，稽徵機關依法針對納稅人相當於應繳稅捐數額的財產，通知有關機關進行禁止處分不得為移轉或設定他項權利。

稅務局說明，近期有民眾不服核定稅捐，雖已依法申請復查，但逾限繳日尚未繳納，該局依法針對民眾名下相當於應繳稅捐數額之不動產，通知地政機關辦理禁止財產處分登記。

民眾不解已申請復查，財產仍被禁止處分，復就財產被禁止處分提起訴願，經納稅者權利保護官協助說明，民眾瞭解法令規定後，已撤回訴願，等民眾繳清欠稅，稅務局也立即辦理塗銷禁止財產處分登記。

依規定，納稅人應納稅款，在繳納期屆滿30日後仍未繳納，就會依法被移送強制執行；倘若納稅人已依法提起復查，只能暫緩辦理移送執行，而欠稅達一定金額以上，稽徵機關得針對納稅人相當於應繳稅額的財產，通知有關機關不得為移轉或設定他項權利。

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