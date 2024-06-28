欠稅申請復查 財產禁止處分
彰化縣地方稅務局表示，納稅人如逾期未繳納合法送達的稅單，即使申請復查，仍屬欠繳應納稅捐，稽徵機關依法針對納稅人相當於應繳稅捐數額的財產，通知有關機關進行禁止處分不得為移轉或設定他項權利。
稅務局說明，近期有民眾不服核定稅捐，雖已依法申請復查，但逾限繳日尚未繳納，該局依法針對民眾名下相當於應繳稅捐數額之不動產，通知地政機關辦理禁止財產處分登記。
民眾不解已申請復查，財產仍被禁止處分，復就財產被禁止處分提起訴願，經納稅者權利保護官協助說明，民眾瞭解法令規定後，已撤回訴願，等民眾繳清欠稅，稅務局也立即辦理塗銷禁止財產處分登記。
依規定，納稅人應納稅款，在繳納期屆滿30日後仍未繳納，就會依法被移送強制執行；倘若納稅人已依法提起復查，只能暫緩辦理移送執行，而欠稅達一定金額以上，稽徵機關得針對納稅人相當於應繳稅額的財產，通知有關機關不得為移轉或設定他項權利。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 張旭嵐／限貸一次抑制亂象！新青年，購屋安了嗎？
▪ 竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐
▪ 政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安
▪ 獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公
▪ 新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言